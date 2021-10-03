Группа «Тату» воссоединится на концерте после многолетнего перерыва

Группа «Тату» весной 2022 года воссоединится на концерте, который состоится впервые после многолетнего перерыва. Об этом пояснила солистка коллектива Елена Катина на своей странице в Instagram.

Елена Катина появится на сцене вместе с Юлией Волковой. Незадолго до концерта на одной из стриминговых платформ будет показан сериал про группу «Тату». Певица не стала раскрывать детали проекта, но пообещала сделать это позднее.

Стоит отметить, что «Тату» появилась в 1999 году, а закрытие проекта произошло в 2014-м. За это время солистки группы и сам коллектив получили огромную популярность в РФ и за рубежом. После этого Лена Катина отправилась жить в США, а Юлия Волкова пробовала развивать сольную карьеру, однако из-за перенесенных операций на голосовых связках ей не удалось повторить успех «Тату», пишет iReactor.