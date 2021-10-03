 

Mercedes-Benz представил новый внедорожник G-Class для военных

03.10.2021, 8:54, Новости дня
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Известная марка Mercedes-Benz презентовала в Австрии новую спецверсию внедорожника для военных 464 G-Class.

В свою очередь, модель выполнена на базе популярной модели, которая может в дальнейшем применяться в ходе специальных или спасательных операций. Публике презентовали версии с 2-4-местным местным салоном. Грузоподъемность нового внедорожника 464 G-Class достигает 1 тонну. В обеих версиях применили дизельные двигатели с мощностью 222 л.с.

Кроме того, модель получит и ряд других важных доработок, которые пока умалчиваются до выхода в продажу. Известно, что ранее в РФ представили армейскую модель «Витязь-2», которая имеет бронированный кузов. Пока остальные сведения о модели не сообщаются публике.



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