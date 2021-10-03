 

Новый кроссовер Geely KX11 появится на рынке РФ в 2022 году

03.10.2021, 8:54, Новости дня
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Известно, что новый экземпляр кроссовера Geely KX11 появится на российском рынке во второй половине следующего года.

Данный автомобиль является самым крупным во всей линейке кроссоверов. Предложенная новинка построена на платформе CMA. В Китае кроссовер выход с 2-литровым турбированным двигателем на 218 л.с. мощности. Кроме того, новый экземпляр получил роботизированную или восьмиступенчатую коробку передач. Во всех версиях кроссовер оснащен полным или передним приводом.

Пока стоимость новой модели для российского рынка не сообщается, однако в Китае начальная цена паркетника составляет от 148 тысяч юаней. Пока в компании не готовы раскрывать прайс до начала поставок автомобиля на отечественный рынок.



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