Ростовские автоинспекторы прекратили «разводить» водителей на трассе М4 «Дон»: губернатор заявил о начале выполнения народной программы «Единой России»

Об успешном выполнении одного из ключевых пунктов народной программы «Единой России» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона лично прибыл на пост ДПС, расположенный возле так называемой «Батайской петли» – развязки с круговым движением на федеральной трассе М4 «Дон».

Голубев напомнил автоинспекторам, что они, как ответственные члены партии, обязаны исполнять данные на выборах избирателям обещания, одно из которых гласит – лояльнее относиться к водителям, которые по ошибке пересекли осевую линию, а именно, не называть её сплошной, не использовать фальшивые фотосвидетельства нарушения ПДД и не запугивать автовладельцев лишением прав в обмен на денежное вознаграждение.

«Хочу особо подчеркнуть, что речь идёт не только о водителях Ростовской области, а об автомобилистах из всей страны. Согласно Конституции, все равны перед законом и вы должны об этом помнить», – заявил он.

Глава региона добавил, что создаст специальную комиссию по мониторингу исполнения одного из ключевых пунктов народной программы «Единой России» и пригрозил сотрудникам ГИБДД увольнениями и исключениями из партии в случае неисполнения своих обязательств.

Автоинспекторы заверили Голубева, что больше не будут применять старые методы в отношении водителей.

Сам губернатор рассказал, что лично проверил, как исполняется указ. Он на кортеже из десяти автомобилей 10 раз проехал развязку в районе Батайска и ни разу не был оштрафован.

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