 

Ростовские автоинспекторы прекратили «разводить» водителей на трассе М4 «Дон»: губернатор заявил о начале выполнения народной программы «Единой России»

03.10.2021, 8:51, Разное
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Об успешном выполнении одного из ключевых пунктов народной программы «Единой России» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона лично прибыл на пост ДПС, расположенный возле так называемой «Батайской петли» – развязки с круговым движением на федеральной трассе М4 «Дон».

Голубев напомнил автоинспекторам, что они, как ответственные члены партии, обязаны исполнять данные на выборах избирателям обещания, одно из которых гласит – лояльнее относиться к водителям, которые по ошибке пересекли осевую линию, а именно, не называть её сплошной, не использовать фальшивые фотосвидетельства нарушения ПДД и не запугивать автовладельцев лишением прав в обмен на денежное вознаграждение.

«Хочу особо подчеркнуть, что речь идёт не только о водителях Ростовской области, а об автомобилистах из всей страны. Согласно Конституции, все равны перед законом и вы должны об этом помнить», – заявил он.

Глава региона добавил, что создаст специальную комиссию по мониторингу исполнения одного из ключевых пунктов народной программы «Единой России» и пригрозил сотрудникам ГИБДД увольнениями и исключениями из партии в случае неисполнения своих обязательств. 

Автоинспекторы заверили Голубева, что больше не будут применять старые методы в отношении водителей. 

Сам губернатор рассказал, что лично проверил, как исполняется указ. Он на кортеже из десяти автомобилей 10 раз проехал развязку в районе Батайска и ни разу не был оштрафован. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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