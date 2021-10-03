Не остановивший лекцию во время нападения в Перми профессор продолжил вести занятия в вузе

Профессор пермского вуза Олег Сыромятников, не прервавший лекцию в учреждении во время стрельбы, продолжает работать в университете, сообщили в пресс-службе вуза.

«Группе заменили преподавателя по рекомендации психологов. Профессор Сыромятников продолжает работу в вузе. Учебная нагрузка у него не изменилась», – цитирует сообщение университета РИА «Новости».

Напомним, во время нападения Сыромятников читал лекцию в восьмом корпусе, где как раз происходила стрельба. О ней сообщила мать одной из студенток, забежавшая в аудиторию. Сыромятников запер дверь и позвонил декану. Затем он продолжил занятие, хотя многие учащиеся испугались выстрелов и спрятались под парты. Профессор заявил, что входную металлическую дверь прострелить не удастся и он не позволит сорвать учебный процесс.

После трагедии страницу в соцсети «ВКонтакте» профессора атаковали фанаты и хейтеры.

Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. До увлечения наукой служил в уголовном розыске в звании подполковника милиции. В последние годы занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.

Врач-психиатр Кристо ван Меер в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что действия профессора привели к тому, что никто не погиб. «Он весьма выдержанный человек с высокой степенью самоконтроля и пониманием психологии толпы, а также возможных последствий панических настроений в больших группах людей, что может привести к невероятно кровавым последствиям, даже без стрельбы», – говорил психиатр.