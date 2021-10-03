Украине предрекли безработицу и волну банкротств

Украину ждет экономический кризис с волной банкротств, безработицей и резким ростом цен, сообщил председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник.

Он указал на то, что Киев приобретает газ по биржевым ценам, и топливо обходится Украине в 3,5 раза дороже чем другим странам. «Цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине – 1100 евро», – сказал Олейник в Facebook.

По его словам, стоимость энергоносителей включена в конечную стоимость любого производимого продукта, и в какой-то момент «потребители не смогут покупать, а производители не смогут повышать цены».

«Дальше заводы и фабрики остановятся, люди останутся без работы. Вопрос банкротств – вопрос времени. Это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии», – предупредил Олейник.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.

До этого депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предсказал развал Украины без доходов от транзита российского газа в Европу.