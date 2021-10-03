К чему снится брат

Брат снится к предательству – это распространенное

толкование подобного сновидения. Однако могут быть и другие варианты.

Если вам снится ссора с братом или братьями,

возможны трудности и неприятности. Во сне вы обнимали брата – скоро наступит

период большого счастье. Еще лучше, если во сне привиделась свадьба брата, это предвещает

счастье в семейной жизни.

Вам приснился умерший брат – готовьтесь к

сложным испытаниям, возможна болезнь кого-то из близких. Появление во сне покойного

брата живым сулит начало нового проекта, на который вы потратите много сил и

времени.

Если снится родной брат, стоит ожидать гармонии

в отношениях и семейного счастья. Двоюродный брат снится к успеху в работе,

возможно даже повышение.

Смерть и похороны брата во сне является хорошим

знаком, хоть сон может оказаться очень страшным. Это означает, что в реальности

вас ждет обогащение.

Старший брат во сне появляется к грядущим разочарованиям

и провалам. А вот сон о младшем брате, наоборот, сулит успех и взлет.

Появление во сне брата-близнеца – к важным

новостям, которые изменят вашу жизнь. Если же в реальности у вас нет близнеца,

а во сне он появился, ждите неожиданных дел и даже авантюр.