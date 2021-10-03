 

К чему снится брат

03.10.2021, 8:40, Разное
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Брат снится к предательству – это распространенное
толкование подобного сновидения. Однако могут быть и другие варианты.

Если вам снится ссора с братом или братьями,
возможны трудности и неприятности. Во сне вы обнимали брата – скоро наступит
период большого счастье. Еще лучше, если во сне привиделась свадьба брата, это предвещает
счастье в семейной жизни.

Вам приснился умерший брат – готовьтесь к
сложным испытаниям, возможна болезнь кого-то из близких. Появление во сне покойного
брата живым сулит начало нового проекта, на который вы потратите много сил и
времени.

Если снится родной брат, стоит ожидать гармонии
в отношениях и семейного счастья. Двоюродный брат снится к успеху в работе,
возможно даже повышение.

Смерть и похороны брата во сне является хорошим
знаком, хоть сон может оказаться очень страшным. Это означает, что в реальности
вас ждет обогащение.

Старший брат во сне появляется к грядущим разочарованиям
и провалам. А вот сон о младшем брате, наоборот, сулит успех и взлет.

Появление во сне брата-близнеца – к важным
новостям, которые изменят вашу жизнь. Если же в реальности у вас нет близнеца,
а во сне он появился, ждите неожиданных дел и даже авантюр.



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