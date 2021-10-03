 

Эпидемиолог Горелов рассказал о невозможности самостоятельного выявления COVID-19

03.10.2021, 8:36, Разное
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Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, пояснил о невозможности самостоятельно определить наличие COVID-19 или гриппа. Дело в том, что у коронавируса нет конкретных специфических симптомов.
Что касается гриппа, то у него более понятная картина, хотя при слабом течении недуга определить наличие заболевания крайне сложно. И грипп, и коронавирус являются вирусными болезнями, поэтому вовремя начатое лечение играет важную роль в выздоровлении. В течение двух первых дней необходимо принять противовирусные препараты, ведь от этого зависит тяжесть протекания недуга.

Чтобы определить, заболел ли человек одним из вышеперечисленных заболеваний, следует сдать ПЦР-тест или использовать другие диагностические системы. Только после этого должно начинаться лечение, цитирует Александра Горелова издание newinform.



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