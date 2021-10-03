 

Автоэксперт объяснил правила выбора лучшего бензина зимой

03.10.2021, 8:36, Разное
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Константин Епанешников, руководящий отделом по запасным частям и сервису «Авилон Volkswagen», дал несколько советов о выборе бензина в зимнее время. По слова автоэксперта, заправлять транспортное средство следует тем топливом, которое рекомендовано производителем авто.
В противном случае автовладелец столкнется с рядом проблем в работе двигателя. Многие советуют заправлять авто бензином с меньшим или большим октановым числом, однако это ошибка. Дело в том, что производитель еще на этапе проектирования настраивает двигатель внутреннего сгорания для работы на определенном виде топлива, а показатель заносится в инструкцию по эксплуатации ТС.

Константин Епанешников рекомендует отдавать предпочтение крупным сетевым АЗС, где с большей вероятностью можно встретить качественный бензин. Такие заправки следят за этим показателем, проводя специальные тесты и дорожа своей репутацией. Именно качественное топливо и исправный силовой агрегат позволят автовладельцу завести двигатель даже в сильный мороз, сообщается в материале издания newinform.



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