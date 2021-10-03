 

Фанаты просто не поверили в кого превратился их кумир и не смогли её узнать, хотя 10 лет назад ее знал каждый

03.10.2021, 8:32, Разное
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Неизвестные папарацци опубликовали снимки 35-летней Аманды Байнс, которые в буквальном смысле шокировали поклонников.

На кадрах видно, как сильно поменялся внешний вид многими обожаемой актрисы.

Лишний вес, черные волосы, и большое количество татуировок – вот как сейчас выглядит некогда сексуальная красотка из фильма «Любовь на острове». Как стало известно, Аманда еще с 2014 года находится под опекой своих родителей, после принудительного лечения в психушке.

Молниеносный взлет популярности и огромное количество денег смогли в свое время вскружить голову молодой актрисе. Аманда стала употреблять наркотики и алкоголь.

Также девушка была лишена водительского удостоверения, ведь неоднократно становилась участницей аварий, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

В 2010 году некогда успешная актриса объявила об окончании своей телевизионной карьеры. Аманд Байнс пробовала свои силы в различных творческих сферах, но повторить свой успех ей так и не удалось.

По словам адвоката, сейчас у девушки нет проблем с вредными привычками, и она весьма довольна своей жизнью.



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