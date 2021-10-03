Бакаев вызван в национальную сборную России

Полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева вызвали в российскую сборную для подготовки к матчам против Словакии и Словении, сообщил Российский футбольный союз (РФС).

В ходе отборочного турнира ЧМ-2022 сборная РФ 8 октября примет в Казани сборную Словакии, 11 октября сыграет на выезде со сборной Словении в Мариборе.

Состав сборной РФ опубликован на сайте РФС.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Юрий Дюпин («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Байер», Германия), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все – «Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Глушаков («Химки»), Бакаев.

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).