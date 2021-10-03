Названы сроки нового повышения выплат на детей

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03.10.2021, 8:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДетские и материнские пособия будут повышены в феврале 2022 года, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она напомнила, что с 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен до 12 792 рублей, а в следующем – повысится до 13 617 рублей, передает агентство «Прайм».

«В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель», – отметила эксперт.

По ее словам, для расчета пособия по беременности и родам или минимального суммарного размера среднего заработка специалисты ориентируются на 24-хкратную сумму МРОТ. Так, в этом году это значение составляло 307 008 рублей, а в 2022-м, соответственно, вырастет до 326 808 рублей.

При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в настоящее время оставляет 7 082 рубля, уточнила Финогенова. А с февраля будущего года из-за увеличения МРОТ, эта сумма будет повышена до 7 387, добавила она.

Кроме того, согласно проекту бюджета ПФР, в следующем году будет повышен размер материнского капитала. Так, на первого ребенка будут выплачивать 503 237 рублей, на второго – 665 009 рублей, если за первого выплата не была получена. При этом в случае получения сертификата на первого ребенка, допвыплата за второго составит 161 772 рубля.

Ранее сообщалось, что с 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом, обусловленные рождением или усыновлением первого или второго ребенка, переводятся только на карту российской национальной платежной системы «Мир», а не на карты международных платежных систем.



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