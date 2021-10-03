 

Муж Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбербанка

03.10.2021, 8:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМуж вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, подозреваемой в хищении более 50 млн рублей, Артур Стеценко назвал уголовное дело его супруги политически мотивированным и выразил готовность внести залог за уже арестованных фигурантов.

Письмо с его заявлением опубликовала газета «Комсомольская правда». Стеценко рассказал, что с управляющим директором ПАО «Сбербанк» Евгенией Заком и управляющим директоров дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максимом Инкиным он раньше работал в Фонде новых форм развития образования, а вот с Крючковой он знаком не был. По его словам, бывшие коллеги «прилагали все усилия для реализации образовательных проектов в стране».

«Что касается их личных качеств – достаточно поговорить с их бывшими коллегами или людьми, с которыми они пересекались по работе. Все характеризуют их как ответственных, работающих на благо страны сотрудников. Ни у кого не возникает даже мысли, что они могли нарушить закон», – отметил Стеценко.

Он считает, что на арестованных фигурантов оказывается большое давление, и выразил готовность внести залог, чтобы им изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

«Я прошу отпустить под домашний арест Евгения, Максима и Кристину. Я готов собрать вместе со всеми, кому небезразлично происходящее, и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии», – сказал Стеценко.

При этом сам он пояснил, что живет в арендованном доме и передвигается на подержанном автомобиле.

Ранее Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, она объявлена в федеральный розыск. В пятницу «Коммерсант» сообщил, что Ракова может попытаться сбежать от следствия на Украину.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Напомним, Ракова, которая сейчас, предположительно, скрывается от следствия, она стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».



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