Боевики на Донбассе 11 раз нарушили договоренности о перемирии, ранен украинский военный – штаб ООС

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook 3 октября.

Боевики открывали огонь в районе Новозвановка, Марьинка, Станица Луганская, Золотое-4, Зайцево, Нью-Йорк, Новоселовка Вторая, Новотошковское, Новолуганское.

“Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность”, – сказано в сводке.

Кроме того, на территории Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков.

По состоянию на 7.00 3 октября нарушений режима тишины не фиксировали, уточнили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1211681799324434

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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