В Украине за сутки подтвердили почти 8 тыс. случаев COVID-19, больше всего – в Харьковской области

Среди новых заболевших – 822 ребенка и 88 медиков.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3300 человек, выздоровели 1483 пациента, 126 украинцев умерли от COVID-19.

“За все время пандемии в Украине заболело 2 455 189 человек, выздоровели 2 263 407 человек, летальных случаев – 56 775”, – сообщили в Минздраве.

В субботу украинцам сделали более 53 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

1 октября в Украине сделали более 91 тыс. тестов и подтвердили 11 809 случаев коронавируса. Сутками ранее было зафиксировано 12 034 случая. Последний раз больше новых инфицирований, чем 30 сентября, фиксировали 23 апреля – 12 711. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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