 

Стали известны предварительные результаты выборов в Грузии

03.10.2021, 7:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравящая в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, у основанного Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» (ЕНД) 31,23% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков.

По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия бывшего премьера Грузии Георгия Гахарии «За Грузию» с результатом 6,87% голосов голосовавших избирателей, передает ТАСС.

Что касается выборов мэра Тбилиси, то на них после обработки голосов с 41,61% участков лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе, которого поддержали 45,5% избирателей. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии – 34,13% голосов. На третьем месте идет Гахария с 8,97% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.

Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили предсказал победу правящей партии на местных выборах. Согласно опросу компании GORBI, проведенному по заказу телекомпании «Имеди», правящую партию «Грузинская мечта» на местных выборах поддержали 47,6% избирателей, а саакашвилевское «Единое национальное движение» – 27,1%.

Напомним, в Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.



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