Тайвань обнаружил в воздухе 39 военных самолетов Китая

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 2 октября предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, задействовав в общей сложности 39 самолетов, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным оборонного ведомства Тайваня, 2 октября в операции в дневное время участвовали 14 многоцелевых истребителей J-16 и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8. В темное время суток над прилегающей к острову акваторией были замечены еще 19 боевых машин: 12 J-16, шесть Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500. Тайваньские ВВС задействовали авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолетов НОАК, передает ТАСС.

Как сообщило тайваньское издание «Цзыю шибао», 1 октября 38 военных самолетов НОАК совершили облет акватории Тайваня, пройдя над проливом Баши к юго-востоку от острова.

Напомним, в конце августа Китай выразил протест из-за провокаций США в Тайваньском проливе, подчеркнув, что Тайвань – это неотъемлемая часть Китая.

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.