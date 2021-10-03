МИД оценил призыв президента Финляндии к ЕС наладить диалог с Россией

Москва надеется, что заявления, подобные тому, что сделал президент Финляндии Саули Ниинисте, будут становиться все тверже, так как в новом многополярном мире нужно объединять усилия, а не строить искусственные барьеры, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Как отметил Грушко, Финляндия традиционно относится к тем странам Евросоюза, которые выступают за развитие прагматичных, здоровых, нормальных, добрососедских отношений с Россией, передает РИА «Новости».

«Хотелось бы надеяться, что эти голоса будут становиться все тверже, потому что в новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении», – подчеркнул он.

Дипломат указал, что принципы, которыми руководствуются финские руководители, абсолютно понятны России. «Мы их разделяем, поскольку они уходят корнями в саму историю российско-финских отношений, которые все последние годы отличались особой доверительностью, наличием разветвленных экономических связей, контактами между людьми и другими факторами, которые объективно работают на сближение, а не на разъединение народов», – отметил он.

В пятницу президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе выступления на церемонии в честь 60-летия финского Института внешней политики заявил, что странам Европы следовало бы поддерживать диалог с Россией, чтобы в том числе сохранить возможность вместе отвечать на общие угрозы, передает ТАСС.

«Нам также нужен диалог с Россией. Это ни в коем случае не противоречит твердой позиции [Запада в отношении России]. На основании опыта Финляндии могу заверить, что оба эти элемента могут быть частью одного уравнения. Наши собственные отношения с Россией основываются на активном прямолинейном диалоге», – подчеркнул финский лидер.

«То же самое должно быть возможным и на уровне Европы. В этой связи хочу упомянуть, что особенное сожаление вызывает то, что сотрудничество в рамках ОБСЕ на практике замерло», – указал Ниинисте.

По его словам, отношения ЕС и РФ сократились практически до несуществующих, а на смену стремлению к партнерству пришли «растущие подозрения и взаимные обвинения». Президент отметил, что противоречия между сторонами, бесспорно, есть, однако, считает он, «всем нужно смотреть на всю картину в целом», чтобы не потерять возможность совместно отвечать «на общие угрозы и вызовы в Европе».