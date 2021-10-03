Рыбаки поехали на рыбку, но в рыбе нашли «клад» и вернулись домой настоящими миллионерами

В Йемене очень много рыбаков. В небогатой стране для большинства жителей – это единственный шанс заработать на жизнь.

Но бывает и так, что даже одна удачная рыбалка, может принести миллионное состояние.

Был обычный день, группа рыбаков (35 человек) решила выйти в океан, чтобы наловить необходимую норму рыбы для её дальнейшей реализации. Но буквально перед тем, как раскинуть сети, один из участников группы заметил большого кашалота.

Он оказался мертвым, но это ничуть не смутило рыбаков. Они с большим трудом вытолкали тушу на берег и начали её осматривать. Как выяснилось в ходе вскрытия, внутри кашалота находился большой запас серой амбры.

Это невероятно ценный ресурс, который необходим для создания элитной парфюмерии. Мужчины буквально не верили своим глазам, ведь вес находки составил более 130 кг.

В переводе на деньги это примерно 1 500 000$. Такая сумма для жителей одной из самых бедных стран мира все равно, что выиграть фантастический джекпот в крупнейшем казино.

Мужчины продали серую амбру неизвестному шейху из ОАЭ, после чего разделили полученную сумму между всеми участниками рыбалки. Этих денег многим хватит для обеспечения достойного существования до конца жизни.