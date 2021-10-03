Мужская сборная РФ по настольному теннису впервые вышла в финал ЧМ

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03.10.2021, 6:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийская мужская сборная по настольному теннису выиграла в поединке со шведской командой в полуфинале командного чемпионата Европы и впервые в истории вышла в финал.

Встреча в румынском Клуж-Напоке закончилась со счетом 3-0 в пользу российской сборной, передает РИА «Новости».

Во втором полуфинале пройдет игра сборных Германии и Дании.



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