Мужская сборная РФ по настольному теннису впервые вышла в финал ЧМ

Российская мужская сборная по настольному теннису выиграла в поединке со шведской командой в полуфинале командного чемпионата Европы и впервые в истории вышла в финал.

Встреча в румынском Клуж-Напоке закончилась со счетом 3-0 в пользу российской сборной, передает РИА «Новости».

Во втором полуфинале пройдет игра сборных Германии и Дании.