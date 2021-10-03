Украинские силовики обстреляли территорию ЛНР

Подразделения украинских силовиков один раз за минувшие сутки открыли огонь в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелу подвергся район поселка городского типа Калиново. Огонь велся из 120-мм минометов, передает ЛуганскИнформЦентр.

В среду главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским силовикам в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством.

Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».

В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.