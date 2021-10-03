Пожар в двигателе взлетающего самолета произошел на востоке США

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03.10.2021, 5:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ правый двигатель самолета американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines в момент разгона по взлетно-посадочной полосе аэропорта Атлантик-Сити попала птица, сообщило местное отделение телеканала NBC.

После попадания птицы в правом двигателе самолета начался пожар, пилоты были вынуждены прекратить подготовку к взлету и объявить эвакуацию пассажиров, передает ТАСС.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что аэропорт уже возобновил работу после инцидента.

Напомним, в прошлую пятницу отправлявшийся с Кубы в Россию самолет в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей птиц, после чего был вынужден прекратить взлет и вернуться на стоянку. Еще один похожий инцидент произошел 16 сентября, когда самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Антальи в Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей лайнера получил повреждение.



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