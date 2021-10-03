Евросоюз захотел отправить на Украину военную миссию

Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в распоряжение издания внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

Издание утверждает, что создать военную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине), передает РИА «Новости».

Как отмечается в публикации, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» РФ вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом. В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.

В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.

В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.