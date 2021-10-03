Скрытая опасность растительного масла: какой вид выбрать, чтобы не навредить здоровью (советы диетолога)

При том разнообразии ассортимента растительных масел, которое существует сегодня на рынке, легко сбиться с толку при выборе конкретного варианта. Лишь на первый взгляд в этом выборе все очень просто, ведь продукт, по сути, вспомогательный.

На самом же деле растительное масло играет немалую роль в пищевом воздействии на организм и его здоровье. Данные советы от диетолога помогут не ошибиться в выборе.

Подсолнечное масло

Это масло известно содержанием линолевой кислоты в большом проценте (около 70 %). Соответственно, потребитель может рассчитывать на получение большого количества ненасыщенных жирных кислот, способствующих восстановлению и росту клеток.

Это очень важная функция с точки зрения оздоровления организма, что также сказывается на уровне холестерина, который снижается. Данное масло также стоит выбирать тем, кому требуется витамин E.

Кукурузное масло

Этот продукт получают из зародышей кукурузы. Масло богато теми же ненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами. Помимо этого, в нем содержится бета-ситостерол и фосфолипиды, регулирующие уровень холестерина.

Для людей с гипертонией, гипергликемией и гиперлипидемией кукурузное масло станет и средством профилактики. Сочетание витамина E с антиоксидантами обеспечит молодость кожи.

Но важно учитывать, что кукурузное масло неустойчиво к повышенным температурам, поэтому его применяют в основном для готовой заправки, например, салатов.

Кунжутное масло

У этого продукта высокая пищевая ценность, также много ненасыщенных жирных кислот, витамина Е и линолевой кислоты. Здесь же присутствуют фенольные соединения с сезамином, которые обеспечивают антиоксидантный эффект. Но стоит иметь в виду, что кунжутное масло больше годится для холодных блюд.

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Рапсовое масло

Помимо витамина Е этот продукт богат каротином, различными жирными кислотами и фосфолипидами. Причем у него и высокая усвояемость, которая может превышать 90 %. Рапсовое масло способствует повышению эластичности кровеносных сосудов и замедлению старения.

Оливковое масло

Фаворит рынка, который богат мононенасыщенными жирами и обилием питательных веществ. У оливкового масла высокая термостойкость, что позволяет его смело использовать для запекания и тушения.

Как минимизировать вред от масла

Даже если вид масла выбран правильно, желательно пользоваться следующими советами, которые также помогут устранить опасности вреда для организма.

Удержание нормы. Средняя норма растительного масла – от 25 до 35 г в день. Разнообразие продуктов. Все же не стоит всегда пользоваться только одним видом. По мнению диетолога, желательно чередовать не менее четырех вариантов масла. Контроль нагрева. Проблема термического воздействия в том, что оно способствует потере полезных веществ. Поэтому без необходимости не стоит применять жарку на высоких температурах. Отказ от горького масла. Вместе со специфическим запахом это может означать сильное окисление продукта. От такого масла можно смело отказываться.

И в любом случае отдавать предпочтение стоит маслам, изготовленным из натурального продукта. Любое сырье природного происхождения так или иначе принесет организму пользу, тем более если соблюдались и правила приготовления здоровой пищи.