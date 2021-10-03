 

В Афганистане направили на границу «батальон смертников»

03.10.2021, 4:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗамгубернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади сообщил, что к границам страны отправят специальный «батальон смертников», сообщают местные СМИ.

Ахмади сообщил о создании «эксклюзивного батальона смертников», его перебросят к границам Афганистана, в том числе к границам провинции Бадахшан, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Khaama Press.

Бадахшан находится на границе с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.

В конце сентября МИД сообщил, что поступают новости о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе. Москва призывала Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.

Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась в августе победой талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



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