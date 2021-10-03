Гидрометцентр предупредил о наступлении зимы в ряде регионов России

Зимняя погода устанавливается в Магаданской области, Туве и на Чукотке, где уже сформировался снежный покров и прогнозируется низкая температура воздуха в ближайшее время. На севере Камчатки 3 и 4 октября ожидается метель, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Магаданской области, на Чукотке уже лежит снег. Там уже вполне установившаяся зима. В Магадане ночные температуры достигают минус 9 градусов, а дневные – около 0 градусов. На Камчатке 3, 4 октября прогнозируется сильный дождь, на севере – со снегом. Кроме того, ветер будет до 30 м/с. То есть будет метель», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России, зимний характер погода приобретает и в Туве. Там установился снежный покров, погодные условия не будут давать ему растаять в ближайшее время. «В Тыве очень рано установился снежный покров. Сейчас трудно говорить, временный он или нет. Температуры там ночные достигают минус 8 градусов, утром и вечером холодная погода тоже», – сказал он.

Напомним, в конце сентября руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков предсказал аномальную зиму в России, которая будет наполнена погодными аномалиями, связанными с глобальным изменением климата.