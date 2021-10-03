Девять дней Косово

Частично признанное балканское государство взбунтовалось в очередной раз.



Спецподразделение косовской полиции патрулирует пограничный район между Косово и Сербией, 22 сентября 2021 года. Фото: ЕРА

В последнюю декаду сентября в этом месте Балканского полуострова было жарче обычного. Над административной линией разграничения между Сербией и ее бывшей частью — Косово — летали боевые самолеты, к границе перебрасывались танки и бронемашины, обвешанные оружием полицейские и спецназовцы со свойственным им, как и повсюду в мире, выражением мрачной решимости на лицах сменяли друг друга на боевых постах. Решался принципиальный вопрос:

Приштина заставила всех автомобилистов с сербскими номерами менять их на временные косовские, а живущие в Косово, и как раз в приграничных районах, этнические сербы возмутились, потребовали это отменить и заблокировали два пункта пересечения административной линии — Ярине и Брняк.

Поменять номера раз и навсегда косовским сербам мешало политическое самосознание: это означало бы признать, что они живут в самостоятельном государстве.

При этом ни один симпатизант сербской стороны не захотел вспомнить, что косовары ввели свое варварское правило по принципу взаимности.

Через точно такую же процедуру проходят косовские водители, переезжая в Сербию: свои номера снимают, ставят под лобовое стекло бумажку с временным номером, действительным два месяца, за что еще и платят пять евро.

Начиная с 20 сентября из районов противостояния стали поступать «военные» сводки: сколько единиц бронетехники, куда и на какое расстояние переместилось, как смел косовский спецназ ROSU тут вообще появляться и т.д. Мирные сербы устроили на косовской стороне что-то вроде наблюдательных пунктов под открытым небом — дежурили за столами, прямо у дороги. Хватало и оперативных сообщений политического характера: своими мнениями по поводу происходящего делились генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и представитель российского МИДа Мария Захарова. Баррикады и расположение войск на сербской стороне посетили посол РФ в Белграде и российский военный атташе.

Президент Сербии Александр Вучич использовал неожиданный, в общем-то, поворот событий вокруг автомобильных номеров с присущей ему аффектацией: ввел повышенную боеготовность войск. Одновременно клянясь, что не даст в обиду косовских сербов (их остается здесь примерно 100 тысяч из общего числа населения Косово в 1,77 млн), и заверяя, что войны не будет, Вучич воспользовался ситуацией, чтобы поднять нынешний конфликт на более высокую ступень. Он в сотый раз напомнил об отказе Приштины от создания на севере Косово Содружества сербских муниципалитетов (ССМ), как это предусматривается брюссельским соглашением от 2013 года о нормализации двусторонних отношений.

Похоже, этого действительно может не произойти: нынешние власти Косово во главе с премьером Альбином Курти не разделяют представлений о таком урегулировании, при котором ССМ превратится в еще одну Республику Сербскую (энтитет в составе Боснии и Герцеговины — БиГ) и заблокирует путь Косово в большую Европу. Именно это и происходит с БиГ.

Премьер-министр Республики Косово Альбин Курти. Фото: ЕРА

Что касается Александра Вучича, то больше всего на свете ему хочется привести свою страну в Евросоюз, а без косовского урегулирования это невозможно.

Отведенное Вучичу историческое время постепенно сокращается. Сейчас он располагает полностью подконтрольной Народной скупщиной, которая могла бы утвердить любое стратегическое решение исполнительной власти, но в начале апреля 2022 года одновременно состоятся парламентские и президентские выборы, и обстановка может измениться.

После девяти дней противостояния конфликт разрешился достаточно банально. Посреднику Евросоюза по косовскому урегулированию Мирославу Лайчаку удалось вынудить к переговорам в Брюсселе представителей сторон — директора канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича и заместителя премьер-министра Косово Бесника Бислими. По достигнутой договоренности, контроль над пунктами перехода границы возьмет на себя KFOR (Kosovo Force) — военная миссия под руководством НАТО, отвечающая за обеспечение стабильности в Косово; подразделения ROSU вернутся на свои базы, а дороги будут разблокированы.

Миротворцы НАТО патрулируют территорию возле пограничного перехода между Косово и Сербией, 28 сентября 2021 года. Фото: ЕРА

Автомобильные номера и в Сербии, и в Косово снимать перестанут, заклеивая государственную символику на них особыми стикерами.

Каждая сторона ощутила себя победителем. Албанцы поняли, что с нами так нельзя, пояснил Вучич. Теперь сербы начали осознавать, что такое взаимность, сказал Курти. Но в действительности казус с номерами сослужил пользу общему делу решения косовской проблемы, поскольку снова обратил на нее внимание всех заинтересованных акторов.

Свежих инициатив ждут от нового эмиссара США на Балканах Габриэля Эскобара, который сменил Мэттью Палмера; он работал в Черногории, Сербии и Республике Сербской и отлично знает регион.

Кое-кто ожидает, что после смены власти в Германии будет заново дан ход идее обмена территориями между Косово и Сербией. Александр Вучич и тогдашний президент Косово Хашим Тачи еще летом 2018 года достигли предварительной договоренности, согласно которой Сербии отходили бы общины Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток на севере Косово с преимущественно сербским населением, а Косово — общины Буяновац, Прешево и Медведжа на юге Сербии, где в основном живут албанцы. Меркель была непреклонной противницей такого решения, не желая будить зверя в других местах Европы с взаимными территориальными претензиями. Впрочем, тогда этим планам воспротивились не только определенные европейские круги, но и оппозиционные партии в Белграде и Приштине.

Геннадий Габриэлян, корреспондент «Новой» на Балканах

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