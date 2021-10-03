Премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах

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03.10.2021, 3:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что по внутрипартийным данным, правящая «Грузинская мечта» одержит победу на местных выборах 2 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«К этому моменту наша партия и ее кандидаты уверенно, с большим преимуществом побеждает во всех муниципалитетах (их 64), но нужен голос каждого избирателя, чтобы еще больше укрепить эту победу, чтобыи основанная на лжи и ненависти политическая сила (саакашвилевское «Единое национальное движение») на этих выборах потерпела бы решительное поражение», – сказал он.

«Эти выборы – важный политический водораздел. Мы можем окончательно победить деструкцию, поляризацию и ложь в грузинской политике», – отметил он.

Ираклий Гарибашвили призвал народ Грузии «не упустить такую возможность».

В свою очередь, в партии «Единое национальное движение» говорят, что оппозиция выиграет эти выборы.

Участки закроются в 19 мск (20 по местному времени).



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