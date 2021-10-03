 

Бабиш одобрил вызов посла Британии в МИД Чехии из-за футбольного скандала

03.10.2021, 3:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш поддержал решение министра иностранных дел республики Якуба Кулганека вызвать в МИД посла Великобритании из-за нападок в СМИ на юных чешских болельщиков за якобы расистские выкрики.

«Читаю, какие [эмоции вокруг] матча «Спарта» – «Глазго рейнджерс» разожгли шотландцы [в интернете], в своих СМИ. Из-за всего этого мне становится грустно. Теперь каждый выкрик на футболе связан с цветом кожи [игроков]? Допустим ли мы в социальных сетях оскорбление детей? Поддерживаю [решение] Якуба Кулганека вызвать британского посла [для дачи объяснений]», – отметил Бабиш в субботу на своей станице в Twitter, передает ТАСС.

На стадион «Спарты» в Праге не была допущена часть совершеннолетних болельщиков, которым ранее был запрещен вход из-за хулиганского поведения на предыдущих матчах.

Организаторы в то же время допускали группы болельщиков-детей в возрасте от шести до 14 лет в сопровождении взрослых. Дети вели себя эмоционально, о чем весьма нелестно писали в британских СМИ и соцсетях, утверждая, что они оскорбляли расистскими выкриками темнокожего игрока «Глазго рейнджерс» Глена Камара.

Ранее польские фанаты оскорбили темнокожих футболистов сборной Голландии. Во время проведения открытой тренировки сборной Голландии в Кракове Грегори ван дер Вил и Найджел де Йонг подверглись расистским оскорблениям со стороны части местных болельщиков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / На акции протеста в США вышли тысячи американцев

10.10 / Количество больных COVID-19 в мире составило 36,8 млн человек

15.10 / Психиатр рассказал о вероятности ментальных осложнений у больных COVID-19

23.12 / В мире число случаев COVID-19 превысило 78 млн

30.05 / France 2 – в США компании заманивают новых сотрудников айфонами и денежными выплатами

22.03 / Украинцы феерят в НБА: рекорд Леня, лучший матч Михайлюка в новой команде

15.07 / Новый кроссовер Kia Sonet дебютирует в августе

22.06 / Боррель не исключает введения пятого пакета санкций против Беларуси

11.05 / В Белоруссии загорелся один из самых известных костелов

29.08 / Литва отреагировала на обещание Лукашенко дать «жесткий ответ»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика