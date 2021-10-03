Пропал в Москве, нашелся на Окрестина

Журналист «Комсомольской Правды в Беларуси» арестован после публикации статьи об убитом минчанине, стрелявшем в кагэбэшника. Главное.

Сегодня правозащитники из белорусской организации «Весна» сообщили, что 39-летнего журналиста Геннадия Можейко задержали в Москве 1 октября. Спустя два часа выяснилось, что он уже находится в месте, ставшем синонимом ужасов белорусского протеста — изоляторе на минской улице Окрестина. «Новая» восстанавливает хронологию событий.

Минчанин Андрей Зельцер погиб 28 сентября: силовики из КГБ в штатском пришли к нему с обыском. Когда они ворвались в квартиру, 31-летний Зельцер выстрелил из охотничьего ружья и смертельно ранил бойца подразделения «Альфа» Дмитрия Федосюка. Зельцер был убит ответным огнем. После этого многие СМИ начали собирать детали этой трагедии из немногочисленных источников. Некоторым, например, удалось поговорить с родственниками и знакомыми Зельцера. Около 22.00 в день перестрелки материал о произошедшем опубликовала и «Комсомольская правда в Беларуси». «Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ: «Андрей всегда мог постоять за себя» — с таким заголовком вышел текст, подготовленный Геннадием Можейко.

Скриншот страницы «Комсомольской правды» в Беларуси из Facebook

Через три минуты после публикации редакторы поменяли заголовок на более нейтральный, однако доброжелательные воспоминания о Зельцере внутри публикации остались.

К утру следующего дня, 29 сентября, сайт «Комсомольской правды в Беларуси» перестал открываться. Читателей встречала надпись о том, что портал заблокирован по решению министерства информации Беларуси — из-за публикации «в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».

Заметку удалили.

«Было опубликовано буквально четыре предложения [воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера]. В 22.04 мск поставили материал с воспоминаниями одноклассницы, она говорит о том, что училась вместе с Андреем Зельцером, он был «положительный, правдивый, выступал за правду», и она «не знает, что с ним произошло». О произошедшем она говорит с изумлением», — рассказывал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин РБК.

Андрей Зельцер, погибший после штурма квартиры. Во время штурма он застрелил «альфовца». Фото из личного архива / соцсети

Блокировку заметили даже в Кремле:

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение работы сайта «Комсомолки» в Беларуси нарушает свободу средств массовой информации.

Даже такая реакция обычно немногословного в отношении Лукашенко Дмитрия Пескова многим показалась недостаточной. Журналист-расследователь Андрей Захаров, например, обращает внимание на то, что «КП», включая белорусское издание, может быть связана с ближайшим другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком — одним из самых влиятельных деятелей современной России.

«В раскрытии газеты «Известия» (входит в «Национальную медиагруппу» Ковальчука) в 2016 году [указано], что «КП» принадлежит к той же «группе лиц», что и «Известия», — указывает Захаров.

Пока в Кремле высказывали сдержанное несогласие с атакой на одно из самых лояльных печатных изданий России, которое Путин называл «любимой газетой», — журналист «КП» Геннадий Можейко оказался в Москве.

По словам его матери, 30 сентября он находился в одной из столичных гостиниц. Мы не знаем, писал ли он статью из России, или же приехал в Москву после блокировки белорусской «Комсомолки». Уже 1 октября в квартиру по месту его жительства пришли семеро следователей с обыском. Оперативные действия состоялись в рамках уголовных дел о разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси) и оскорблении представителя власти (ст. 369 УК) — именно по тем статьям, по которым в последние два дня было задержано около 80 человек, оставлявших в соцсетях комментарии о застреленном Зельцере. Можейко тогда по-прежнему не было дома.

Геннадий Можейко. Фото из соцсетей

«Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве. […] (Следователи. — Ред.) изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001 года. Все было вежливо», — рассказала мать журналиста. Сам Можейко исчез.

Первыми о его пропаже сообщили правозащитники «Весны»: они рассказали, что Можейко был задержан в Москве 1 октября.

«Мы не можем парня этого нашего найти. Он жил без семьи, один жил, и у нас нет сейчас связи с родителями. Мы не можем до родителей дозвониться тоже. Родители не отвечают, он не отвечает нам со вчерашнего дня, с 16.00. То, что он куда-то пропал, — подтверждаем, но куда… Пока больше не можем ничего сказать», — рассказывал главред «Комсомолки» Владимир Сунгоркин.

В ночь с 1 на 2 октября матери Можейко позвонили и сказали, что ее сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Другой информации родным не представили. В пресс-службе МВД пока официально не комментируют факт задержания журналиста. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси заявил, что не владеет информацией.

Александра Новикова, Корреспондент

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