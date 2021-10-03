В РФ раскупили рекордное количество iPhone тринадцатого поколения

Эксперты настоятельно не рекомендовали обычным россиянам приобретать новые модели iPhone 13, поскольку они явно не соответствуют покупательной способности обычных жителей РФ. Об этом говорили как представители независимых организаций, так и госчиновники. Но…

Граждане, похоже, решили поступать по-своему. И это «очень видно» из динамики продаж «яблочных» смартфонов нового поколения. Никогда их не продавали в таком количестве, хотя ежегодно Apple выплевывает на мировой рынок очередную новую порцию гаджетов (не особенно отличающихся от старых).

Первая же неделя продаж iPhone 13 позволила дилерам записать в отчете 93 тысячи реализованных новых смартфонов. Столько же было активировано у российских мобильных операторов.