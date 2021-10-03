 

В РФ раскупили рекордное количество iPhone тринадцатого поколения

03.10.2021, 3:32, Новости дня
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Эксперты настоятельно не рекомендовали обычным россиянам приобретать новые модели iPhone 13, поскольку они явно не соответствуют покупательной способности обычных жителей РФ. Об этом говорили как представители независимых организаций, так и госчиновники. Но…

Граждане, похоже, решили поступать по-своему. И это «очень видно» из динамики продаж «яблочных» смартфонов нового поколения. Никогда их не продавали в таком количестве, хотя ежегодно Apple выплевывает на мировой рынок очередную новую порцию гаджетов (не особенно отличающихся от старых).

Первая же неделя продаж iPhone 13 позволила дилерам записать в отчете 93 тысячи реализованных новых смартфонов. Столько же было активировано у российских мобильных операторов.



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