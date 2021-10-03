Мнение: Напряженность

Между Ираном и Азербайджаном создается довольно угрожающее напряжение. Иран концентрирует вооруженные силы на границе, а официальные лица практически в открытую угрожают вводом войск на территорию Сюникского коридора Армении, разделяющего Нахичевань (а заодно через нее и Турцию) с остальной территорией Азербайджана.

Иран готов ввести свои войска и в случае нападения на них со стороны азербайджанских войск угрожает атаковать Баку с помощью ракет и бомбовых ударов.

Незапланированная помощь Путину со стороны не самого дружественного к Кремлю Ирана – мера в определенной степени вынужденная. Иран фактически воюет с Турцией в Сирии, и сейчас его силы готовятся вместе с тем, что называется сирийской армией и российскими ЧВК при поддержке авиации Хмеймима существенно изменить баланс сил в Идлибе.

Турция пытается ответить созданием напряженности на Кавказе в качестве угрозы российским военным в Сирии. Соответственно, Иран старается не допустить этого в своих интересах, которые в данном случае вполне совпадают с кремлевскими.

Нюанс в том, что вообще-то говоря, исходным материалом для разгорающегося конфликта стали российские решения, запущенные с внезапного визита Асада, которому разъяснили, что времени прохлаждаться нет. А вот решения эти были вызваны непрерывным выгрызанием Турцией дыр и нор в как бы российской зоне жизненных интересов в течение всего прошедшего года.

Проблема в том, что у Эрдогана может не оказаться выбора – угроза массового исхода беженцев из Идлиба слишком велика. И она реальна. А вот рискнет ли Иран на полноценную войну с Азербайджаном – тут вопрос вероятностный.

Вообще, помидорно-газово-атомный период любви с Турцией рано или поздно подойдет к концу. Два отмороженных агрессора: Путин и Эрдоган в принципе не могут разойтись, тем более, что каждый пытается ухватить чужое и не слишком подъемное для себя. С каждым таким обострением вероятность столкновения уже прямого, безо всяких прокси-структур и пресловутых "ихтамнетов", растет. При этом он практически стопроцентно будет локальным, ожесточенным и достаточно коротким. И однозначно прогнозировать его крайне сложно. Во всяком случае турки вполне могут изумить любого. А что будет означать довеском ко всему нынешнему российскому бедламу еще и военное поражение для режима Путина – тут варианты поистину безбрежны. В 1904 году царские генералы и царь-батюшка тоже презрительно посматривали на "этих косоглазых". Что затем и расхлебывали полной мерой.

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