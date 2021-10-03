 

В Испании рассказали о счастье жителей России

03.10.2021, 3:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские граждане счастливы, поскольку платят существенно меньше за электроэнергию, чем испанцы, написал журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас.

Журналист поговорил с адвокатом из Москвы Татьяной, которая регулярно ездит в Европу, особенно в Италию. Та сообщила, что не желает переезжать на Запад, несмотря на повышенные доходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию испанской газеты.

«Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги», – рассказала собеседница испанского репортера.

Автор статьи отметил, что гражданка России лишь указала на факт: в Европе статья коммунальных расходов гораздо более ощутима. «Энергетическая бедность» в РФ относится к научной фантастике, цены на энергоносители в РФ гораздо ниже, чем в Западной Европе. Мархинедас полагает, что это связано с тем, что РФ экспортирует нефть и газ, а не покупает их.

«Счет за свет в РФ в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», – указал он.

Он привел данные портала GlobalPetrolPrices: киловатт-час для домашнего потребления в РФ стоит 0,064 доллара (около 4,5 рубля), в Испании цена за тот же объем электричества составляет 0,223 доллара (16 рублей).

Журналист подсчитал расход за месяц на электричество: в московской квартире площадью 70 кв. метров за месяц за электричество владельцы платят порядка 1,7 тыс. рублей, что меньше 20 евро.

«Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа <…> получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», – указал Мархинедас.



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