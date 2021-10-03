 

В РФ ужесточили правила работы НКО-иноагентов

03.10.2021, 3:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ РФ ступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях.

Соответствующие изменения внесены в закон «О некоммерческих организациях». Согласно документу, НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а филиалы иностранных НКО теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, такие организации обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что НКО не проводила таких мероприятий, передает РИА «Новости».

Структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут предоставлять в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста России. Также вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.

Напомним, 30 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории РФ на средства из-за рубежа.

Ранее в том же месяце «Комитет защиты национальных интересов» составил топ антироссийских инициатив от иноагентов. По итогам исследования эксперты «Комитета защиты национальных интересов» пришли к выводу, что иностранные средства, полученные рядом политических НКО и нежелательными организациями из-за рубежа, направлялись для дестабилизации ситуации в РФ и пропаганды маргинальных ценностей.



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