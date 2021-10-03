Бывшая солистка «Тату» объявила о воссоединении группы

Бывшая солистка группы «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы.

«Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года», – написала певица на своей странице в Instagram.

Катина добавила, что она примет в нем участие со второй солисткой группы Юлией Волковой.

Напомним, в мае бывшая солистка музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова проиграла праймериз «Единой России». Предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно.

Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году, окончательно распалась в 2014 году.