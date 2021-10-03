Мнение: Хорватия и Сербия будут получать газ в обход Украины

Хорватия и Сербия будут получать газ в обход Украины

С 1 октября, помимо Венгрии, российский газ идёт и в Хорватию — в обход территории Украины. На очереди Сербия. Об этом сообщает «Газпром».

«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод „Турецкий поток‟ и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», — сказано в сообщении.

Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции.

Следующей страной, которая оформит прямые поставки газа в обход Украины, будет Сербия. Сербская государственная Srbijagas и венгерская компания FGSZ заявили о соединении своих газовых трубопроводов в июне 2021 года.

Напомним, «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины по долгосрочному контракту, заключённому 27 сентября. В украинской компании Оператор ГТС заявили, что венгерское направление было одним из самых перспективных для импорта газа в режиме виртуального реверса на Украину. Тем не менее, несмотря на истеричную реакцию украинского МИД, глава «Нефтегаза» Юрий Витренко признал, что «Газпром» имеет такое право, согласно контракту.

https://varjag2007su.livejournal.com/8973070.html – цинк

На Украину между тем продолжаются истерики, поиски виноватых и оправданий чудесного экономического курса.

Особенно умилило про то, что Венгрия не создала условия для реверса российского газа на Украину, после того как Зеленский рассказывал, что "вонючий коррумпированный российский газ" на Украине не нужен. Оказывается, очень нужен и обеспечить его поставки должна почему то Венгрия, которая ранее уже открытым текстом заявила, что ей в общем-то плевать, что Украина думает по поводу ее контрактов с Россией на поставку газа.

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