Мнение: О главных странностях «дела Раковой»

Очередная миловидная блондинка, как две капли воды похожая на известную пассию бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, 38-летняя Марина Ракова, стала в России героиней недели. Правда, слава её сомнительна: подозреваемая в особо крупном мошенничестве, беглянка и «авантюристка» сочувствия у народа не вызывает.

Зато вызывает вопросы само её «дело».

Говорят, оно было возбуждено ещё в августе. Но следственные действия с Мариной Раковой в качестве подозреваемой начались лишь в конце сентября. При этом совершенно разнятся суммы вменённого ей ущерба казне: сначала назывались 150 млн руб., к настоящему времени сумму скостили уже до 50 млн…

По практике возбуждения уголовных дел против высших государственных чиновников, предварительное расследование по ним длится годами. И только когда возникают неопровержимые доказательства, материалам дают ход. Но при этом уже не правят на ходу суммы предъявленных хищений.

Отдельный вопрос: Марина Ракова и Сбер. В банк она вышла буквально через день после увольнения из Минпроса по собственному желанию. Что говорит о согласованном характере назначения. Причём пришла новый вице-президент на «цифровой» проект – то есть в сферу, курируемую Германом Грефом лично. Абы кого туда не возьмут. И проверки – настоящая, а не телефонная – Служба безопасности Сбербанка проводит по кандидатам тщательно. у Германа Грефа вообще один из пунктиков – безопасность. Так что как к нему могла попасть девушка с довольно сомнительным багажом, да ещё из противоположного лагеря (нынешний глава Сбера и первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов – далеко не друзья), вопрос очень интересный.

Так что, возможно, таинственный покровитель у Марины Раковой – совсем другой. Намного более влиятельный.

Ну а сама она… Вот, наверное, исчерпывающая характеристика (под спойлером).

Году этак в 2016 наши пути с Мариной Раковой пересеклись не где-нибудь, а в эконом-классе самолета, летящего в Екатеринбург на соревнования ВорлдСкиллс. Я тогда работала в ТАСС журналистом.

Перед выходом из самолёта незнакомая мне тогда еще блондинка наехала на меня. Просто потому, что я имела неосторожность поставить рядом с этой кралей в проходе свой небольшой оранжевый чемоданчик.«Моя шуба стоит дороже вашего чемодана», – сказала мне она пренебрежительным высокомерным тоном. Её омерзительная тональность заставила обернуться всех вокруг пассажиров. Ничего не сказала ей на это «золотая рыбка». А потом мы с ней встретились на мероприятии.

Марина Николаевна известна тем, что именно она придумала концепцию образовательного технопарка “Кванториум” и с 2014 года собственно и курировала их создание по всей России, а с 15 октября 2018 года стала заместителем министра просвещения. И вот находясь в зените образовательной славы на чемпионате Ворлдскиллс в Екатеринбурге, она рассказывала о своих Кванториумах и о том, сколько денег уже потрачено на их создание. Сейчас точно не помню, но кажется это было 150 млн рублей, или может больше. Не суть, это были сотни миллионов бюджетных рублей, в распределении которых участвовала и Марина Ракова.

Я сразу узнала свою блондинку-попутчицу. И решила взять у нее интервью. Собрала несколько журналистов из федеральных изданий и даже из конкурирующего агентства и сделала импровизированный «подход» с спикеру. Мы с журналистами договорились, что первые вопросы буду задавать я. Я спросила Ракову про Кванториумы, про смыслы, про мечту, поговорили и об образовании в нашей стране. Спросила я и про деньги: «А сколько стоит создание таких Кванториумов по всей стране?» Ракова назвала вот эту вот волшебную, совершенно впечатляющую сумму из сотни миллионов рублей. И после этого вопроса я задала еще один, дополнительный: «А сколько стоит ваша шуба?».

Как вы понимаете, этот вопрос Марине Раковой не понравился… и отвечать она на него не стала. Впрочем, я и так уже знала, что шуба её стоит «дороже моего чемодана». Но на этом история не заканчивается! Через пару дней мы улетали в Москву. В аэропорту ко мне подошла Марина Ракова и попросила «замять эту историю». Я пообещала ей, что ничего писать об этом случае не буду. И что попрошу других коллег-журналистов тоже об этом ничего не писать. А через пару недель я узнала от коллег в ТАСС, что Марина Ракова пожаловалась на меня генеральному директору и главному редактору ТАСС и требовала возмездия, чтоб как минимум меня уволили.

Сейчас я корю себя, что пошла на поводу у той вертихвостки и не сделала новость про ее шубу публичной. Возможно, на её хамское поведение обратили бы тогда еще, и одним хамоватым чиновником стало бы меньше. Я бесконечно признательна руководству ТАСС за корпоративную солидарность. За поддержку, за то, что своих не бросают. Морали не будет.

Собственно, типичная история для тех, кто из грязи в князи… Евгения Васильева даже по манерам ничем не отличалась. И тоже любила показную роскошь, шубы дороже зарплаты чиновника, бриллианты, etc…

Но почему же путинская вертикаль отбирает и продвигает именно таких?

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