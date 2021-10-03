 

Samsung стал активно бороться с рекламой в приложениях для смартфонов

03.10.2021, 2:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владельцы мобильных устройств с прошивкой One UI, наверное, празднуют победу. Компания Samsung заявила о намерении активно избавляться от рекламы в приложениях, предназначенных для использования на смартфонах. Не многие могут даже помечтать о таком счастье.

Как поясняют разработчики из корейской компании, в первую очередь, от засилья рекламы избавят пользователей с фирменной прошивкой. Но она ведь не распространяется на весь мир. Остальным придется немного обождать. Однако в результате все владельцы «Самсунгов» смогут почувствовать преимущества обладания устройствами, выпущенными в данной компании.

Ограничения для рекламодателей должны были вступить в действие уже с начала текущего месяца, напоминают эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / В Украине будут использовать опыт Германии для закрытия шахт – Буславец

01.05 / Защита Антоненко не исключает, что будет требовать компенсации за его пребывание в СИЗО

25.06 / Разумков считает, что вопрос оккупированного РФ Донбасса нельзя вынести на референдум

27.03 / В ЛНР заявили, что Донбасс станет частью России

27.03 / N-TV – в ФРГ предупредили, что третья волна коронавируса может оказаться ещё хуже первых двух

26.06 / Верещук: Когда Порошенко начинает говорить о морали и поучать действующую власть – это режет слух

31.08 / Появились фото продвинутого Kia Sonet GT Line с парковки дилера

28.06 / В Норильске взяли пробу воды после перекачки отходов в тундру

08.07 / Симоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова

14.10 / Вопрос дня: Что производят украинские заводы, санкции против которых отменил Путин?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика