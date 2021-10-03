Samsung стал активно бороться с рекламой в приложениях для смартфонов

Владельцы мобильных устройств с прошивкой One UI, наверное, празднуют победу. Компания Samsung заявила о намерении активно избавляться от рекламы в приложениях, предназначенных для использования на смартфонах. Не многие могут даже помечтать о таком счастье.

Как поясняют разработчики из корейской компании, в первую очередь, от засилья рекламы избавят пользователей с фирменной прошивкой. Но она ведь не распространяется на весь мир. Остальным придется немного обождать. Однако в результате все владельцы «Самсунгов» смогут почувствовать преимущества обладания устройствами, выпущенными в данной компании.

Ограничения для рекламодателей должны были вступить в действие уже с начала текущего месяца, напоминают эксперты.