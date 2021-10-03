Не исключено, что после установки Windows 11 снизится производительность в играх

Оказывается, в новой операционной системе Windows 11 существуют настройки по умолчанию, которые могут затормозить современные видеоигры. По словам специалистов, дело в том, что там изначально настроены функции безопасности.

Они-то и могут снизить скорость загрузки примерно на четверть, говорят специалисты. Поэтому владельцам устройств, для которых скорость игры важна, необходимо проявить особую внимательность, чтобы не попасть в неудобное положение.

Разработчик предусмотрел эти ограничения всего лишь для того, чтобы предотвратить загрузку вредоносного контента вместе и играми. Если вы уверены, что такового в потоке нет, попробуйте отключить функцию. В противном случае можете столкнуться с проблемой.