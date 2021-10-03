 

За три месяца продано на 33,6 млрд долларов мобильных приложений

03.10.2021, 2:38, Новости дня
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Согласно данным. Предоставленным платформой Sensor Tower, в третьем квартале его года глобальные объемы продаж мобильных приложений составили 33 млрд 600 млн американских долларов. Аналитики отмечают, что рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос сразу на 15,1%.

А еще говорили, что в период пандемии с жесткими карантинами реализация программных продуктов будет самой высокой!

Оказалось, что с начала июля по конец сентября в мире было загружено 35,7 млрд приложений для мобильных устройств. Данное число в несколько раз превышает население нашей планеты, напоминают аналитики. Кстати, более трети упомянутой суммы потратили владельцы устройств на операционной системе Android.



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