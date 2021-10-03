Компания Sony представила новые беспроводные наушники-вкладыши WF-C500

Современные и почти незаметные в ушах наушники-вкладыши презентовала японская компания Sony. Новая модель выходит с базовой стоимостью сто американских долларов.

По сообщению разработчика, подключение к основному устройству осуществляется при помощи беспроводной связи в формате Bluetooth 5.0. Обеспечена поддержка всех популярных профилей.

Период автономной работы составляет фантастические 10 часов. Но время можно даже удвоить, если периодически осуществлять подзарядку при помощи футляра, говорят представители компании. Кроме того, батарея частично заполняется при помощи быстрого зарядного устройства всего за каких-то 10 минут. После этого можно слушать аудио еще примерно час.