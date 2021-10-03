На Украине собрали необходимые подписи за рассмотрение отставки спикера Рады

Президентская фракция «Слуга народа» собрала необходимые 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, сообщил депутат фракции Алексей Устенко.

«Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро», – сообщил Устенко изданию «Левый берег», передает ТАСС.

Согласно украинскому законодательству, для регистрации проекта постановления об отставке спикера Рады необходимо 150 подписей, поставленных на специальных подписных листах.

Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.

До этого Разумков заявил, что Конституция Украины позволяет президенту досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях, но у главы государства нет основания распускать Верховную Раду.