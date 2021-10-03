 

На Украине собрали необходимые подписи за рассмотрение отставки спикера Рады

03.10.2021, 2:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидентская фракция «Слуга народа» собрала необходимые 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, сообщил депутат фракции Алексей Устенко.

«Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро», – сообщил Устенко изданию «Левый берег», передает ТАСС.

Согласно украинскому законодательству, для регистрации проекта постановления об отставке спикера Рады необходимо 150 подписей, поставленных на специальных подписных листах.

Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.

До этого Разумков заявил, что Конституция Украины позволяет президенту досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях, но у главы государства нет основания распускать Верховную Раду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Все российские дети вернулись из тюрем Дамаска

31.07 / Общество: Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

25.11 / “Ноль промилле”. В Минске медики и журналисты устроили акцию протеста в поддержку задержанных коллег

22.03 / Умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов

05.07 / Мишустин поручил поддержать российских производителей квадрокоптеров

03.07 / Экземпляры Cadillac SRX и Saab 9-4X попали под отзыв

21.02 / Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни

16.05 / Иран представил первый суперкомпьютер «Симург»

28.09 / Гривна к доллару подешевела до 28,27 грн/$.

20.04 / Россия временно ограничила полеты над Крымом и Черным морем – NOTAM

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика