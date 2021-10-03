Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюрьме

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03.10.2021, 2:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖурналистку украинского портала «Страна.ua» оттеснили от президента Украины Владимира Зеленского после того, как та задала ему вопрос о том, что тот может сесть в тюрьму.

«Вы ввели санкции против издания «Страна». Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?», – спросила журналистка президента. Слова приводятся на сайте издания.

Охрана оттеснила девушку и попыталась отнять у нее мобильный телефон. Зеленский отошел в сторону, не ответив на вопрос.

«На вопрос он не ответил, но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит», – сказал о произошедшем главред «Страны.ua» Игорь Гужва.

Напомним, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.



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