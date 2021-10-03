 

Экс-владелец Черкизовского рынка попросил политическое убежище в Черногории

03.10.2021, 1:48, Разное
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Суд в Черногории арестовал на два месяца бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого накануне задержали на основании ордера, выданного Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Исмаилова отправили в экстрадиционный изолятор, его адвокаты будут оспаривать это решение. Кроме того, их подзащитный обратился с просьбой к властям Черногории предоставить ему политическое убежище.

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Исмаилову вменяется организация убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году. Исполнителем убийства считается Мехман Керимов, которого весной 2018 года приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Брату Исмаилова Рафику в прошлом году дали 17 лет колонии строгого режима.

Помимо этого, экс-владельцу Черкизовского рынка вменяется в вину похищение певца Авраама Руссо в 2004 году.

Источник: Новая газета



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