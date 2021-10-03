Смартфоны Lynk подключаются к спутниковой связи

Специалисты американской компании Lynk показали, насколько легко их смартфон подключается к спутникам. Также они заявили, что намерены в ближайшем будущем заняться развертыванием собственной спутниковой связи, которая должна работать на глобальном уровне.

Отметим, что это первый случай, когда обычный мобильный аппарат сумел подключиться к спутнику, не имея заранее обеспеченного для этого доступа. Телефон штатный, сотовый, а не спутниковый, утверждают специалисты.

В чем секрет, представители компании пока не поясняют. Но они уверяют, что с их технологией потребность в базовых наземных станциях вскоре отпадет. А мобильная связь станет доступной в любой точке планеты независимо от того, какова удаленность от основной инфраструктуры.