 

В Nintendo опровергают ранее распространенное сообщение о выпуске новой консоли

03.10.2021, 1:44, Новости дня
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Очевидно, кто-то хочет сильно разочаровать фанатов устройств, выпущенной под брендом Nintendo. Об этом официально заявили представители японской компании, опровергая распространенную в Интернете новость о том, что она якобы выпустила новую игровую консоль с экраном, обеспечивающем разрешение 4К.

Напомним, что речь идет о портативной приставке Switch, новой версии которой кто-то приписал несуществующие характеристики.

В Nintendo также заявили, что ни сейчас, ни в ближайшем будущем не собираются выпускать новые версии упомянутых консолей. На рынок будут поставлять исключительно версии с OLED-экраном. А если что-то изменится, разработчик сообщит об этом дополнительно. Эксперты напоминают, что это уже не первый случай за последний год, когда Nintendo вынуждена опровергать слухи.



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