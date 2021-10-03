В Nintendo опровергают ранее распространенное сообщение о выпуске новой консоли

Очевидно, кто-то хочет сильно разочаровать фанатов устройств, выпущенной под брендом Nintendo. Об этом официально заявили представители японской компании, опровергая распространенную в Интернете новость о том, что она якобы выпустила новую игровую консоль с экраном, обеспечивающем разрешение 4К.

Напомним, что речь идет о портативной приставке Switch, новой версии которой кто-то приписал несуществующие характеристики.

В Nintendo также заявили, что ни сейчас, ни в ближайшем будущем не собираются выпускать новые версии упомянутых консолей. На рынок будут поставлять исключительно версии с OLED-экраном. А если что-то изменится, разработчик сообщит об этом дополнительно. Эксперты напоминают, что это уже не первый случай за последний год, когда Nintendo вынуждена опровергать слухи.