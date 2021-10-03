15+фото в стиле до и после, которые покажут нам как бежит время и меняет все вокруг
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Все мы с каждым годом замечаем, как неумолимо бежит время, все быстрее и быстрее.
Мы даже не успеваем замечать, как все меняется, но порой нужно остановиться и взглянуть на мир со стороны в стиле было и стало.
Наша подборка как раз поможет нам понять, как время повлияло на все изменения в жизни спустя года.
Мой дом спустя 125 лет
Мемориал Линкольна спустя 100 лет
Незаконченный Манхэттенский мост в 1908 году и в наши дни
Заброшенный ресторан в Петрополисе, Бразилия спустя 60 лет
Обсерватория Гриффит-Парк на фоне городского пейзажа Лос-Анджелеса 1930-2021 гг
Место проведения фестиваля «Вудсток» — 1969/2020 гг
Мой дом спустя 100 лет
Этот самолет принадлежал наркобарону Пабло Эскобару затонул в 1985 году у Багамских островов. И так пролежал 35 лет в соленой воде
Стоунхендж: 1877 и 2020 год
За 157 лет практически ничего не изменилось
Гонконг спустя 60 лет
Древняя Греция до и после раскопок
Хиросиме понадобилось 75 лет
Титаник 1912 и 2015 гг.
Мост Хаммерсмит, Лондон. 1900 и 2021 гг.
Чикаго, США 1947-2019 год
Рижская Ратушная площадь 1944 года и сейчас
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