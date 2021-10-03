 

На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа

03.10.2021, 1:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКонтракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, сообщил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения.

Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, сообщил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости».

Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.

«Давайте вспомним другие времена, <…> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – сообщил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок.

Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2».

Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.

Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы – премьер Польши

24.08 / В Раде заявили о плохом сигнале для Киева на «Крымской платформе»

09.07 / За пять месяцев 2020 года экономика Украины упала почти на 6% – Минэкономразвития

13.01 / В Бразилию запланировали поставить 150 млн доз «Спутник V»

04.04 / Глава ГИБДД заявил о резком росте смертности в авариях с такси

28.07 / Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре – глава Фонда

16.09 / Адвокат раскрыл способ смягчения приговора Ефремову

15.08 / Седьмой день протестов. Тысячи людей в Беларуси вышли на акции солидарности

16.05 / Для уткнувшихся в смартфон создали «третий глаз»

12.01 / Не исключено, что Вселенная просто имитирует свое существование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика