На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа

Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, сообщил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения.

Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, сообщил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости».

Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.

«Давайте вспомним другие времена, <…> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – сообщил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок.

Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2».

Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.

Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».