Мнение: «Шестёрки» КГБ?

39-летний журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко 30 сентября находился в Москве. В гостинице. И пропал….

А накануне, 28 сентября был опубликован текст журналиста про погибшего в Минске Андрея Зельцера.

29 сентября сайт «Комсомольской правды в Беларуси» был заблокирован.

По всей видимости, из-за текста про Андрея Зельцера, погибшего при очень мутных обстоятельствах. Про которые сам Александр Лукашенко рассказал, что из квартиры, в которой жил Зельцер, звонили в милицию, «просят помощи, что-то там случилось…. Стучат – никто не открывает. Раздается второй звонок о помощи в этот же отдел милиции» (с 2:44).

Отсюда

Очевидно, что звонившие думали, что в их квартиру ломятся бандосы…

Но вернемся к Геннадию Можейко, пропавшего 30 сентября в Москве.

1 октября в минскую квартиру Геннадия нагрянули семеро силовиков с обыском. Оперативные действия состоялись в рамках уголовных дел о разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси) и оскорблении представителя власти (ст. 369 УК).

Сегодня Геннадий нашелся. В Минске, в тюрьме КГБ Беларуси.

Даже не знаю, что хуже? Что Россия стала чем-то типа проходного двора для сотрудников КГБ Беларуси, которые могут задержать в Москве кого угодно и вывезти в Беларусь? Без суда. Фактически похитить… Или что российские силовики подрядились в «шестёрки» к КГБ Беларуси, задержали Геннадия Можейко и переправили его в Беларусь?

На снимке: Геннадий Можейко, фотография отсюда

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