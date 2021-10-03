Миллионы компьютеров и смартфонов будут лишены доступа к Интернету

Как сообщает компетентный источник, срок действия сертификата шифрования, действующего во время соединения ряда компьютеров и мобильных устройств с Интернетом, истек. Это означает, что миллионы пользователей остаются без связи с глобальной сетью.

Речь идет о сертификате под названием IdentTrust DST Root CA X3, выданном в свое время в Let’s Encrypt.

По словам эксперта, аналогичное событие в последний раз происходило еще в конце мая прошлого года. Проблема проявляется в том, что ряд устройств на устаревших версиях операционных систем больше не будут получать периодических обновлений. Среди указанных ОС оказались на этот раз Windows, Android, iOS и другие системы, предназначенные для игровых консолей разных производителей.